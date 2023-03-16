Елена Сорокина проверила строительство пристройки к школе искусств № 5

Глава администрации Рязани Елена Сорокина проверила, как продвигается строительство пристройки к Детской школе искусств № 5. Об этом она сообщила на своей странице «Вконтакте».

Рабочие уже оштукатурили стены в возведенном здании, сделали там инженерную разводку, систему вентиляции и отопление.

Сейчас на первом и втором этаже ведется отделка стен. В санузлах укладывают плитку. В течение месяца подрядчик пообещал приступить к отделке акустического зала.

Отметим, что работы должны закончить в июле.