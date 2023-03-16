В Рязани планируют изменить формат публичных слушаний

В Рязани планируют изменить формат публичных слушаний. Об этом стало известно в четверг, 16 марта, на комитете гордумы по градостроительной деятельности и землепользованию.

По словам депутата Алексея Захарова, публичные слушания проходят в небольших помещениях, которые не способны вместить большое количество человек при резонансных обсуждениях. Поэтому необходимо найти зал, где все желающие смогут поучаствовать, а не «задыхаться» и «стоять друг на друге».

Захаров подчеркнул, что необходимо обеспечить пропуск всех средств массовой информации, а не «решать, кто достоин посещения». Депутат пояснил, что имел ввиду инцидент, который произошел в ноябре 2022 года — тогда представителя СМИ не поступили на обсуждение по строительству жилого комплекса на территории бывшего шпалозавода.

Также поступило предложение изменить привычное время проведения публичных слушаний с 18:00 на более позднее, так как большинство горожан «только заканчивают работу и не могут вовремя добраться».

На заседании пришли к мнению, что поправки в проведение публичных слушаний стоит внести, но частично. Депутаты одобрили только изменение времени. Администрации города поручили посмотреть подходящие места, где возможно размещение большой группы людей.