В Подмосковье обнаружили труп стюардессы «Аэрофлота»

В Подмосковье обнаружили труп стюардессы «Аэрофлота». Об этом сообщил Telegram-канал SHOT .

28-летнюю девушку нашли мертвой в ванной комнате съемной квартиры. По предварительной версии, она покончила с собой. Отмечается, что погибшая не оставила предсмертной записки, дверь в квартиру была открыта. Тело же обнаружила подруга спустя семь дней после смерти.

Погибшая — уроженка Омской области, она снимала двухкомнатную квартиру. По данным Telegram-канала, у нее был роман с пилотом, и они часто ругались.

Причину смерти определит экспертиза.