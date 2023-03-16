В Минприроды сообщили, что Рязанская область находится в сложной паводковой ситуации

В Минприроды сообщили, что Рязанская область находится в сложной паводковой ситуации. Информация появилась на сайте ведомства в четверг, 16 марта.

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов рассказал, что на территории 16 регионов России наблюдается сложная паводковая обстановка. В их число вошла Рязанская область.

По словам министра, наиболее сложная паводковая ситуация наблюдается в Мордовии, Луганской Народной Республике, Забайкальском крае, Воронежской, Липецкой, Кемеровской, Курской, Орловской, Пензенской, Оренбургской, Рязанской, Ульяновской, Самарской, Саратовской, Тульской и Тамбовской областях.