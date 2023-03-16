В Курской области объявляли план «перехват» для поиска пикапа с украинскими номерами

В Курской, Орловской и Брянской областях объявляли план «перехват» для поиска пикапа с украинскими номерами. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, в отделы полиции поступила ориентировка, что пикапе, который ищут, могут находиться пятеро мужчин с оружием.

Отмечается, что «Фольксваген Амарок» ехал со стороны Брянской области. Последний раз ее заметили в Орловской области в районе поселка Домаха.

Позже стало известно, что эта история оказалась выдумкой обиженного водителя.

По данным Mash, план «перехват» в регионах объявили после обращения жителя, который заявил о подозрительном пикапе с украинскими номерами. Внутри оказались местные жители, которые подрезали водителя, а тот им решил отомстить.