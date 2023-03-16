В Кадомском районе из дома мужчины украли телевизор

В Кадомском районе из дома мужчины украли телевизор. Об этом в четверг, 16 марта, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 57-летний житель Кадома. Он сообщил, что дверь в его дом взломали и украли телевизор. Правоохранители выяснили, что накануне пропажи мужчина познакомился на улице с прохожим. Он пригласил нового знакомого в гости, где они распивали алкоголь.

Утром хозяин дома отправился по делам, а его гость сообщил, что уезжает в родное село. Когда потерпевший вернулся домой, он обнаружил следы взлома и пропажу телевизора.

Полицейские решили, что к краже причастен новый знакомый мужчины. В первую очередь они решили исследовать окраины поселка, где и нашли похитителя с пропажей.

39-летний грабитель пытался остановить попутную машину и уехать домой. Его задержали и изъяли похищенное.

Возбуждено уголовное дело.