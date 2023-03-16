В Белгороде системы ПВО сбили две ракеты

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, повреждены фасады административных и жилых зданий.

В Белгороде системы ПВО сбили две ракеты. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, в городе повреждены фасады административных и жилых зданий. Пострадавших нет.

Губернатор отметил, что за четыре дня 58 домов получили повреждения и пострадал 31 автомобиль. «Со всеми главами проговорил, и восстановительные работы уже начались. Держу ситуацию на своем контроле. Все необходимые средства для восстановления жилых зданий и частного транспорта у нас есть», — написал Гладков.