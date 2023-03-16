Стало известно, почему с рязанских троллейбусов пропала наружная реклама

В четверг, 16 марта, на комитете по ЖКХ в гордуме депутаты обсудили запрет наружной рекламы на муниципальном общественном транспорте.

Алексей Захаров поинтересовался у исполняющей обязанности начальника управления транспорта Ирины Черноусовой, почему с общественного транспорта убрали рекламу. Он отметил, что из-за этого запрета МУП «УРТ» лишается 8 миллионов рублей в год, а также покраски транспорта за счет рекламодателей.

Ирина Черноусова ответила, что они хотят привести общественный транспорт к единому стилю.

«Все в городе отметили, что троллейбусы марок „Адмирал“ и „МАЗ“ красивые. И никому в голову не придет их заклеивать рекламой. Поэтому мы отказываемся от рекламы на бортах, тем более что в 2022 и 2023 годах ожидаются масштабные обновления троллейбусов и автобусов», — сказала Черноусова.

Кроме того, исполняющая обязанности начальника управления транспорта подчеркнула, что программа по развитию дохода рекламы внутри общественного транспорта на мониторах продолжает осуществляться.

Напомним, что в январе активисты сообщили о запрете наружной рекламы на общественном транспорте. Позже эту информацию подтвердила мэрия.