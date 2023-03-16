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СМИ: ВСУ потеряли более 100 тысяч бойцов за время спецоперации

Более 100 тысяч бойцов потеряли Вооруженные силы Украины за период проведения спецоперации. Об этом со ссылкой на официальные лица США сообщили в Politico.

«По оценкам официальных лиц США, в конфликте, длившейся год, погибло более 100 тысяч украинских военнослужащих, включая самых опытных солдат», — указано в издании. Отмечается, что многих бойцов ВСУ теряют в боях за Артемовск.

Ранее газета El Pais сообщила, что Украина потеряла десятки тысяч военных за время конфликта с Россией. Однако вице-премьер Ирина Верещук отрицает нехватку живой силы, пишет RT. Помимо этого, Times опубликовали материал, в котором указано, что украинские военные медики наблюдают ранее не виданные НАТО потери.