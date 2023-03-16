Скончался заслуженный артист рязанского театра драмы Леонид Митник

Скончался заслуженный артист рязанского театра драмы Леонид Митник. Об этом в четверг, 16 марта, сообщили на официальной странице рязанского театра драмы «Вконтакте».

Леонид Митник приехал в Рязань в 1971 году после окончания Владивостокского института искусств. Работал артистом в драме, в ТЮЗе, даже диктором областного радио, но в 1983 году вновь вернулся в родной театр драмы, где служил более 35 лет.

За годы работы им сыграно множество ролей, большая часть из которых получила высокую оценку общественности.

Он мастерски играл множество ролей. Но в историю рязанского театра драмы он вошел после исполнения роли Сергея Есенина в одноименном спектакле. В этой работе он превзошёл себя, играл настолько искренне и вдохновенно, что до сих пор участники тех легендарных спектаклей с теплотой и гордостью вспоминают, как восторженно принимала публика наш театр на гастролях в разных городах страны.