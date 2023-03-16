Сасовке облили лицо жироудалителем

Сасовке облили лицо жироудалителем. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

По данным сотрудников межмуниципального отдела МВД России «Сасовский», женщина обратилась в полицию в субботу, 11 марта. У нее было обожжено лицо.

Как рассказала потерпевшая, 10 марта она отдыхала в компании знакомых — двух мужчин и одной женщины. По словам женщины, гостья избила ее, а затем вылила на ее лицо жироудалитель Unicum. После этого гости ушли, а пострадавшая легла спать. Утром к ней пришла подруга и вызвала «скорую».

На данный момент сотрудники отдела МВД России «Сасовский» проводят проверку.