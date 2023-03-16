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Рязанские депутаты поддержали переименования Безбожных улиц

В четверг, 16 марта, на заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию депутаты рассмотрели переименование улиц 1-я и 2-я Безбожные.

Их название планируется заменить на 1-й и 2-й Вокзальный проезд. По словам депутатов, работы не потребуют привлечения бюджетных средств.

Гражданам, проживающим на данных улицах, не обязательно менять прописку. Сделать это потребуется только при смене паспорта или продаже недвижимости.

Также на заседании подчеркнули, что от горожан поступило много обращений по переименованию улиц, поэтому этот вопрос и вынесли на рассмотрение.

Депутат Алексей Захаров поинтересовался, сколько всего зарегистрировано юридических лиц и собственников по данным улицам, однако на этот вопрос докладчик не смог ответить.

На вопрос Захарова, за чей счет планируется поменять информационные таблички с новыми названиями улиц, на заседании подчеркнули, что этим займутся управляющие компании и собственники.