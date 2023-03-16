Путин описал состояние российской экономики фразой Марка Твена

Владимир Путин описал фразой Марка Твена состояние российской экономики. Об этом сообщил LIFE .

Президент России выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Путин подчеркнул, что планируемая инфляция по итогам марта — менее 4%.

«И это будет ниже, чем в странах еврозоны, которые постоянно ждут коллапса в российской экономике. Вспомним американского писателя, который сказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Так и с нашей экономикой», — заметил глава государства.

Президент отметил, что за 2022 год внешний торговый оборот России увеличился в целом на 8,1%. Показатель составил 850 миллиардов долларов. Экспорт вырос почти 20%, а импорт уменьшился почти на 12%.