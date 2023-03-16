Полицейские задержали мужчину, списавшего деньги с карты скопинца

Жителя Калужской области обвиняют в мошенничестве в отношении скопинца. Об этом сообщило региональное управление МВД.

В полицию обратился 61-летний мужчина. Он рассказал, что с его карты списались 140 739 рублей.

Оперативники отследили движение денежных средств. Сумму перевели на счет, зарегистрированный в Калужской области. Потом деньги потратили на сайте, где злоумышленник приобрел пять смартфонов. Полицейские прибыли в регион и установили личность мужчины, забравшего телефоны из пункта выдачи. Им оказался 20-летний житель Малоярославца. Мужчину задержали.

По предварительным данным, 20-летний задержанный нашел на сайте объявлений предложение к продаже дорогих лекарств. Он позвонил женщине, разместившей объявление. Жительница Скопина рассказала, что препараты остались у нее после операции, и она больше в них не нуждается. Молодой человек решил купить товар, для чего попросил реквизиты карты. Женщина пояснила, что её нет, и она продиктовала платежные данные 61-летнего отца. Получив сведения карты, злоумышленник подключил ее к мобильному банку и списал все средства. Деньги он потратил на покупку смартфонов.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.