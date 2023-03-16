Партия «Новые люди» предложила механизм для оценки рязанских чиновников через Госуслуги

Партия внесла в Госдуму соответствующий законопроект

Партия «Новые люди» предложила механизм для оценки рязанских чиновников через Госуслуги. Партия внесла в Госдуму законопроект, который, как считают представители «Новых людей», позволит жителям Рязанской области и других регионов оценивать работу мэров, губернаторов и депутатов в интернете — через портал Госуслуг. Делать это предлагается раз в год.

«Людям оставляют всё меньше возможностей показывать своё отношение к власти. Одной из таких возможностей были прямые выборы мэра. Недавно её отобрали даже у Новосибирска. Мы были против, потому что без обратной связи система не может работать адекватно: многие чиновники на местах забывают, что их главный работодатель — народ, — говорит лидер партии Алексей Нечаев. — Поэтому мы предлагаем дать людям возможность оценивать работу мэров и депутатов через Госуслуги, без лишней бюрократии и сложностей».

В партии приводят аргументы: сегодня региональных чиновников могут отправить в отставку в связи с утратой доверия. Однако поддерживать работу чиновников на местах должно не только московское начальства, но и жители населенного пункта, где трудятся чиновники. Впрочем, такую же оценку предложили выставлять и депутатам Госдумы, если новый закон примут.

«Стабильно низкая оценка деятельности чиновника может стать причиной для отставки. На начальном этапе мы предлагаем достаточно простую шкалу оценок. Но в будущем эти параметры можно расширять и создать настоящую экосистему прямой демократии», — сказал Нечаев.

Лидер партии подчёркивает, что для предлагаемой системы не нужно ни рубля из бюджета. Электронные опросы и референдумы можно проводить на Госуслугах уже давно. Теперь окончательное решение за Госдумой.