На Запорожском участке линии фронта активизировались украинские войска

На Запорожском участке линии фронта активизировались украинские войска. Об этом со ссылкой на члена главного совета региональной администрации Владимира Рогова сообщило РИА Новости .

«Логики в их (ВСУ — примечание) действиях пока мы не видим. Все попытки разведки боем и вскрытия нашей линии обороны пресекаются со значительными потерями для противника как в живой силе, так и военной технике», — заявил Рогов. По его мнению, режим Зеленского так «бросает людей на убой».

Позже, в эфире радиостанции «Комсомольская правда», Рогов отметил, что уничтожено более 40 боевиков и не менее восьми единиц техники. По мнению члена главного совета администрации региона, ВСУ продолжат попытки разведки боем.