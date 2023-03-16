Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 16
Птн, 17
Сбт, 18
ЦБ USD 75.75 0.56 16/03
ЦБ EUR 80.88 0.36 16/03
Нал. USD 76.51 / 80.75 16/03 12:30
Нал. EUR 80.75 / 82.49 16/03 12:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Как в Рязани зарабатывать от 90 до 200 тысяч рублей
Специалисты IT Академии «ТОП» знают, как найти прибыльн...
14 марта 2023 16:49
2 930
В Пронске бизнесмен и педагог избили подростка за замечание не мочитьс...
13 марта 16:08
38 085
Потоп, пар и коммунальный кошмар. Какие чудеса творят подрядчики во вр...
В 2022 году в Рязанской области подрядчики отремонтиров...
4 марта 12:22
10 664
«ВашаКомната.РФ»: как обставить квартиру мебелью по доступной цене
Несмотря на тотальное увлечение минимализмом и лаконичн...
22 февраля 12:55
15 308
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
На Запорожском участке линии фронта активизировались украинские войска

На Запорожском участке линии фронта активизировались украинские войска. Об этом со ссылкой на члена главного совета региональной администрации Владимира Рогова сообщило РИА Новости.

«Логики в их (ВСУ — примечание) действиях пока мы не видим. Все попытки разведки боем и вскрытия нашей линии обороны пресекаются со значительными потерями для противника как в живой силе, так и военной технике», — заявил Рогов. По его мнению, режим Зеленского так «бросает людей на убой».

Позже, в эфире радиостанции «Комсомольская правда», Рогов отметил, что уничтожено более 40 боевиков и не менее восьми единиц техники. По мнению члена главного совета администрации региона, ВСУ продолжат попытки разведки боем.