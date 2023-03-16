Малков: Рязанская область готова к реализации любых проектов, обеспечивающих технологический суверенитет

Павел Малков представил на пленарном заседании XVII Съезда Российского союза промышленников и предпринимателей в Москве с участием президента РФ Владимира Путина ключевые направления улучшения делового климата Рязанской области для обеспечения технологического суверенитета страны.

Рязанская область готова к реализации любых проектов, обеспечивающих технологический суверенитет. Об этом губернатор сообщил в четверг, 16 марта, на пленарном заседании XVII Съезда Российского союза промышленников и предпринимателей в Москве с участием президента РФ Владимира Путина.

«Мы видим, как позитивные тенденции в российской экономике набирают силу, и во втором квартале текущего года также ожидаем существенное увеличение ВВП по сравнению с уровнем прошлого года», — подчеркнул в своем выступлении президент.

Павел Малков представил на пленарном заседании ключевые направления улучшения делового климата Рязанской области для обеспечения технологического суверенитета страны. По его словам, у региона есть много преимуществ, в том числе широкие возможности в подготовке кадров для самых разных направлений экономики и соцсферы. Но успех работы по привлечению инвесторов зависит от скорости принятия решений, она пока низкая.

«Скорость принятия решений — главный приоритет. Сейчас серьезно занимаемся этим вопросом. Подтвердили внедрение регионального инвестиционного стандарта. Это удалось благодаря поддержке РСПП и других деловых объединений. Ускоряем все процессы, — отметил губернатор. — Например, для резидентов индустриального парка „Рязанский“ сократили сроки выдачи тех условий при подключении к электросетям с 23 до 5 рабочих дней. Процедуру предоставления земельного участка в аренду без торгов — с 56 до 30. И, конечно, развиваем инфраструктуру».

Павел Малков сообщил, что индустриальный парк «Рязанский» практически сформирован, там уже реализуются 15 инвестпроектов на сумму более 31 млрд рублей. Развитию технологической инфраструктуры будет способствовать ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина», который создается в Рязани при поддержке Правительства РФ. Уже подписано 14 первых соглашений, еще 36 — в проработке.

Губернатор отметил, что регион планирует развивать еще одну перспективную территорию в Новомичуринске.

«Приглашаем инвесторов к освоению этой площадки. Готовим заявку для создания там особой экономической зоны», — сказал он.

Малков добавил, что всего сейчас в инвестпортфеле региона 95 проектов на сумму более 270 млрд рублей с созданием более 20 тысяч рабочих мест.

Павел Малков отметил, что в условиях санкций адресно усилена поддержка инвесторов с акцентом на импортозамещение и отметил важность господдержки для бизнеса.

«У Рязанского региона много преимуществ и много возможностей. Мы открыты для диалога. Готовы к сотрудничеству и к реализации самых амбициозных проектов, которые отвечали бы современным вызовам и потребностям страны. Важнейшая из них — обеспечение технологического суверенитета», — подчеркнул Павел Малков.

Президент РСПП Александр Шохин отметил, что с приходом Павла Малкова на должность главы региона в Рязанской области серьезно активизированы все процессы. Он пожелал губернатору удачи, подчеркнув позитивную динамику освоения рязанским бизнесом действующих механизмов поддержки, а также активность включения региона в реализацию новых.

«Новые механизмы поддержки уже в работе. Более комфортно и эффективно сейчас стало работать с правительством области, это подтверждает руководитель регионального отделения РСПП Александр Жукаев», — сказал он.

Съезд РСПП проходит по итогам традиционных форумов Недель российского бизнеса, где формируется консолидированная позиция бизнеса и власти. От правительства Рязанской области в съезде принимают участие заместитель председателя правительства региона Юлия Швакова, министр экономического развития Андрей Ворфоломеев.