Кравцов: учебник истории с разделом о спецоперации подготовят к началу учебного года

Учебник истории с разделом о спецоперации для школ подготовят к началу учебного года. Об этом сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, пишет LIFE .

По словам министра, работа над учебником «идет полным ходом». Планируется, что его подготовят для старших классов.

Ранее стало известно, что учебник по истории с главой о СВО будут массово использовать с учебного года 2024/2025. В главе расскажут о проведении спецоперации, антироссийских санкциях и вхождении новых регионов в состав России.