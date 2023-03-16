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Кравцов: учебник истории с разделом о спецоперации подготовят к началу учебного года

Учебник истории с разделом о спецоперации для школ подготовят к началу учебного года. Об этом сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, пишет LIFE.

По словам министра, работа над учебником «идет полным ходом». Планируется, что его подготовят для старших классов.

Ранее стало известно, что учебник по истории с главой о СВО будут массово использовать с учебного года 2024/2025. В главе расскажут о проведении спецоперации, антироссийских санкциях и вхождении новых регионов в состав России.