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Экс-советнику бывшего вице-губернатора Арцыбашеву продлили содержание в СИЗО

В четверг, 16 марта, Железнодорожный районный суд продлил содержание под стражей Владимиру Арцыбашеву до 19 июня.

Сам Арцыбашев не присутствовал на судебном заседании по состоянию здоровья, так как утром, 16 марта, его перевели в тюремную больницу. На данный момент, экс-советник бывшего вице-губернатора госпитализирован в кардиодиспансер.

Заседание прошло в закрытом режиме по просьбе защиты Арцыбашева, так как на нем исследовались материалы, составляющие медицинскую и семейную тайну: сведения о состоянии здоровья и семейном положении.

Также в суде присутствовала жена Владимира Арцыбашева Ирина, которая с 2017 по 2021 год проработала директором рязанского КВЦ.

Судья отказал в удовлетворении ходатайства защиты об изменении меры пресечения на домашний арест.

Напомним, чиновника подозревают в махинациях при закупках уборочной и снегоуборочной техники. В начале февраля Арцыбашева отправили в СИЗО до 18 марта. Рязанский областной суд оставил без удовлетворения аппеляционную жалобу чиновника по обжалованию меры пресечения.