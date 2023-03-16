Депутаты рязанской облдумы обсудили проблемы системы общего образования в регионе

В рамках заседания облдумы в среду, 15 марта, состоялся «правительственный час» на тему «Актуальные проблемы системы общего образования в Рязанской области». На вопросы депутатов ответила министр образования Ольга Щетинкина, начальник управления образования и молодежной политики администрации Рязани Екатерина Пронина.

Особое внимание в ходе обсуждения было уделено задачам обеспечения доступности и качества образования, создания современной образовательной среды, обновлению содержания образования, привлечению молодых педагогических кадров.

Министр образования региона Ольга Щетинкина во время выступления об итогах 2022 года подчеркнула, что предпринимается целый комплекс мер для развития образовательной системы в целом. Она напомнила, что в прошлом году для решения проблем, связанных с высоким износом зданий образовательных учреждений, а также ликвидацией второй смены обучающихся, были построены две новые школы, капитально отремонтированы и оснащены 19 школ. В 2023 году запланировано строительство шесть детских садов и пять школ, капитальный ремонт и оснащение 20 школ в 11 муниципалитетах, что позволит создать современные условия обучения в шаговой доступности для почти 4000 детей.

«В IV квартале 2023 года планируется завершить реконструкцию здания МБОУ „Гимназия № 2“, ввести его в эксплуатацию и начать образовательный процесс. В 2023 году начинается возведение двух школ в районах ЖК „Олимпийский“ и Семчино. Вопрос доступности школ в городе Рязани находится на постоянном контроле всех органов власти, в том числе и депутатов Рязанской облдумы. Так как строительство новых школ высокозатратно, то регион старается привлекать федеральные средства», — подчеркнула Ольга Щетинкина.

Депутат областной Думы Никита Усачев поднял вопрос совершенствования профориентационной работы в рамках учебно-образовательного процесса.

«Такая работа в регионе ведется с учетом диагностики интересов и склонностей школьников, профессиональных проб, знакомством с рынком труда, что помогает ребенку развить свои способности и сделать осознанный профессиональный выбор. Так, в 2022 году благодаря координационной деятельности центра опережающей профессиональной подготовки более двух тысяч обучающихся приняли участие во Всероссийском проекте „Билет в будущее“, для 15 школ был реализован проект „Профилум“. Однако системными профориентационными мероприятиями охвачено менее 20% школьников. Работа по направлению будет активизирована, в данную деятельность планируется включить 100% школьников 7-11 классов», — проинформировала министр образования региона.

Начальник управления образования и молодежной политики администрации Рязани Екатерина Пронина акцентировала внимание на стимулирующих мерах поддержки молодых специалистов.

«В 2022 году расширены региональные меры поддержки: увеличен размер единовременной выплаты молодым специалистам и денежной выплаты обучающимся на условиях договора о целевом обучении; принят закон Рязанской области, предусматривающий предоставление педагогам в безвозмездное пользование земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства. В настоящее время рассматривается вопрос об установлении дополнительных мер стимулирования молодых специалистов в городе Рязани», — рассказала Екатерина Пронина.

Депутат Андрей Глазунов выразил обеспокоенность проблемой вовлечения несовершеннолетних в употребление алкоголя, психоактивных или одурманивающих веществ, курение, незаконный оборот наркотических средств и обратил внимание на необходимость организации системной работы в школах по этому направлению.

«Депутатами облдумы уделяется большое внимание этой проблеме. Так, нами был инициирован и принят закон об ограничениях продажи товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ (направлен на противодействие „сниффингу“). Направлялось обращение к руководителю Роспотребнадзора по Рязанской области Сараевой Л.А. о проверке законности и безопасности распространяемой сосательной и жевательной никотиносодержащей бестабачной продукции, с обсуждением данного вопроса. Необходимо усилить профилактическую работу в школах для защиты детей от таких зависимостей», — считает Глазунов.

Татьяна Баринова поинтересовалась эффективностью воспитательно-патриотических мероприятий, в частности, результативностью введения внеурочных занятий «Разговоры о важном». Григорий Парсентьев акцентировал внимание на качестве преподавания технических дисциплин, а Татьяна Чинкова — на контроле со стороны министерства за объемом домашних заданий, нарушением в большинстве школ норм, предусмотренных СанПином. Денис Сидоров поднял вопрос о бесплатном обеспечении школьников учебниками и рабочими тетрадями по всем преподаваемым дисциплинам, а также предоставлении полноценного питания (завтраки и обеды) детям из многодетных семей.

В завершении заседания председатель облдумы Аркадий Фомин поблагодарил министра образования Ольгу Щетинкину и ее коллег за проделанную работу.

«2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника. Будущее, как мы знаем, формируется со школьной скамьи. И очень важно сейчас понять, что крайне востребовано в системе образования, какие проблемы существуют. Опираясь на традиции отечественной педагогики и, безусловно, используя передовые технологии, мы продолжим совершенствовать региональную образовательную систему. И, замечу, образование в Рязанской области год от года улучшается и будет являться примером для многих субъектов России», — резюмировал глава регионального парламента Аркадий Фомин.

По итогам проведения «правительственного часа» профильному министерству будут выработаны рекомендации.