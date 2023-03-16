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Чиновники назвали дату открытия школы № 76

Средняя школа № 76 имени Чумаковой откроется менее, чем через две недели. Об этом заявил вице-губернатор Артем Бранов на странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам чиновника, здание полностью готово к приему учащихся. «Менее чем через две недели — с начала четвертой учебной четверти — ее двери распахнутся для ребят. Спасибо строителям, администрации школы и всем причастным к появлению этого современного учебного заведения!», — написал Бранов.

Бранов также отметил, что в ближайшее время начнется строительство школ в Олимпийском городке и Семчине. По его словам, контракты с подрядчиками уже подписаны.

Ранее министр образования региона Ольга Щетинкина назвала дату открытия школы № 76 — 28 марта.