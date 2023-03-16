А что в кино? «На солнце, вдоль рядов кукурузы», «Сергий против нечисти» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Главная премьера — драматический фильм, основанный на реальных событиях «На солнце, вдоль рядов кукурузы». Фильм рассказывает историю, произошедшую в 2019 году. Тогда в подмосковном Раменском самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в кукурузном поле. Благодаря действиям командира судна Дамира Юсупова, все 233 пассажира остались живы. Главную роль в фильме сыграл Егор Бероев.
Комедийный фильм ужасов от режиссера Кирилла Кузина «Сергий против нечисти: Шабаш». Это полнометражное продолжение одноименного сериала, где главным героям — Сергию и Кате — предстоит сразиться со свирепой фольклорной нечистью — генно-модифицированным Змеем Горынычем, бандой домовых, терроризирующих людей, а также дать отпор самому Вию, который пытается взять власть в свои руки.
Драма из Великобритании «Солнце мое». Фильм рассказывает историю девушки Софи: она вспоминает каникулы у моря, которые провела с отцом двадцать лет назад, когда ей было 11. История взросления, сложные для подростка отношения с разведенным отцом, первый бунт, первая любовь и бесконечное счастье.
Фильм завоевал приз жюри Каннского кинофестиваля, был номинантом на премию «Оскар» и премию Британской киноакадемии, обладатель более чем 30 призом международных премий и кинофестивалей.
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