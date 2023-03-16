49-летнего рязанца осудят за хранение 7,5 килограмм марихуаны

49-летнего рязанца осудят за хранение 7,5 килограмм марихуаны. Об это в четверг, 16 марта, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе расследования установлено, что в октябре прошлого года мужчина отправился на поле, где росла конопля. Он нарвал верхушки растений и привез их в свою квартиру на улице Кудрявцева.

Рязанец разложил растительность на чердаке дома и высушил. Общая масса высушенных растений составила 7,5 килограмм. Преступную деятельность пресекли.

Возбуждено уголовное дело.