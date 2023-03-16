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29-летний шатчанин получил условный срок за ложный донос
По информации пресс-секретаря Шацкого суда Марии Козлачковой, в ноябре в селе Кучасьево Шацкого района местный житель решил обвинить своего односельчанина в краже инструментов.

29-летний шатчанин получил условный срок за ложный донос. Об этом сообщили в издательстве «Пресса».

По информации пресс-секретаря Шацкого суда Марии Козлачковой, в ноябре в селе Кучасьево Шацкого района местный житель решил обвинить своего односельчанина в краже инструментов. Он вынес из своего сарая бензиновый триммер и электрическую ударную дрель и положил их на землю недалеко от дома. Затем позвонил в полицию и сообщил о пропаже. Когда сотрудники приехали, он написал заявление на соседа о краже инструментов. Полицейские проверили изложенные в заявлении факты, но они не подтвердились. Выяснилось, что мужчина написал заявление из-за личных неприязненных отношений.

Суд признал шатчанина виновным по ч.3 ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос с искусственным созданием доказательств обвинения»). Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно.