Жителя Скопина осудят за незаконную торговлю алкоголем из жилого дома
Ранее мужчину привлекали за это нарушение к административной ответственности.
Жителя Скопина осудят за незаконную торговлю алкоголем из жилого дома. Об этом
66-летний местный житель продавал спиртосодержащую продукцию из жилого дома. Ранее мужчину привлекали за это нарушение к административной ответственности.
За возобновление торговли в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 171.4 УК РФ. Ему грозит штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы сроком на один год.