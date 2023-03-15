Жителя Скопина осудят за незаконную торговлю алкоголем из жилого дома

Ранее мужчину привлекали за это нарушение к административной ответственности.

Жителя Скопина осудят за незаконную торговлю алкоголем из жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

66-летний местный житель продавал спиртосодержащую продукцию из жилого дома. Ранее мужчину привлекали за это нарушение к административной ответственности.

За возобновление торговли в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 171.4 УК РФ. Ему грозит штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы сроком на один год.