Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 15
Чтв, 16
Птн, 17
ЦБ USD 75.75 0.56 16/03
ЦБ EUR 80.88 0.36 16/03
Нал. USD 76.01 / 80.6 15/03 17:15
Нал. EUR 80.65 / 82.15 15/03 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Как в Рязани зарабатывать от 90 до 200 тысяч рублей
Специалисты IT Академии «ТОП» знают, как найти прибыльн...
Вчера 16:49
2 079
В Пронске бизнесмен и педагог избили подростка за замечание не мочитьс...
13 марта 16:08
35 171
Потоп, пар и коммунальный кошмар. Какие чудеса творят подрядчики во вр...
В 2022 году в Рязанской области подрядчики отремонтиров...
4 марта 12:22
10 065
«ВашаКомната.РФ»: как обставить квартиру мебелью по доступной цене
Несмотря на тотальное увлечение минимализмом и лаконичн...
22 февраля 12:55
14 768
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Жителя Шилова осудят за кражу телефона из дома знакомого

Жителя Шилова осудят за кражу телефона из дома знакомого. Об этом в среду, 15 марта, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 47-летний местный житель. Он рассказал, что у него из квартиры пропал мобильный телефон.

Выяснилось, что накануне мужчина встретился со знакомым, который думал, что можно подарить близким. Приятели решили подумать об этом дома у потерпевшего за бутылкой спиртного.

Под действием алкоголя хозяин квартиры задремал, а наутро обнаружил пропажу телефона и знакомого.

По приметам правоохранители сразу опознали 44-летнего жителя поселка. Ранее мужчина был судим за кражи и несколько лет отсидел в тюрьме.

Полицейские задержали злоумышленника. При нем они обнаружили пропавший телефон. Похищенное изъяли.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статье 158 УК РФ. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.