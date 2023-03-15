Жителя Шилова осудят за кражу телефона из дома знакомого

Жителя Шилова осудят за кражу телефона из дома знакомого. Об этом в среду, 15 марта, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 47-летний местный житель. Он рассказал, что у него из квартиры пропал мобильный телефон.

Выяснилось, что накануне мужчина встретился со знакомым, который думал, что можно подарить близким. Приятели решили подумать об этом дома у потерпевшего за бутылкой спиртного.

Под действием алкоголя хозяин квартиры задремал, а наутро обнаружил пропажу телефона и знакомого.

По приметам правоохранители сразу опознали 44-летнего жителя поселка. Ранее мужчина был судим за кражи и несколько лет отсидел в тюрьме.

Полицейские задержали злоумышленника. При нем они обнаружили пропавший телефон. Похищенное изъяли.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статье 158 УК РФ. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.