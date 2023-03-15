Жителя Рязанской области приговорили к одному году тюрьмы за пьяное вождение

Жителя Рязанской области приговорили к одному году тюрьмы за пьяное вождение. Об этом в среду, 15 марта, пишет ИД «Пресса».

В сообщении отметили, что 33-летний житель Сараевского района уже был судим, в том числе и за пьяное вождение. Однако сел нетрезвым за руль снова.

В мае прошлого года, его мотоцикл «Планета 2» остановили сотрудники ГИБДД.

В результате проверки, алкотестер показал 0, 457 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчину отстранили от управления транспортом и составили административный протокол.

Сараевский районный суд признал мужчину виновным. Его приговорили к одному году двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме этого, его лишили водительских «прав» на 4 года.