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Жителя Подмосковья приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство и изнасилование девочки

Московский облсуд приговорил Александра Семина к 24 годам лишения свободы. Мужчину признали виновным в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки, пишет пресс-служба регионального управления Следкома.

Семина приговорили к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

Трагедия произошла 22 июля 2018 года в Серпухове. Мужчина увел с детской площадки пятилетнюю девочку. Он отвел ребенка в свою квартиру. Там он надругался над девочкой, а после задушил ее. Он отнес труп убитой в спортивной сумке в безлюдное место. Также следователи установили, что в 2015 и 2017 годах Семин совершил развратные действия с несовершеннолетней и двумя малолетними девочками.

В Следкоме заметили, что из-за того, что Семин «впал в реактивное состояние», на стадии предварительного следствия возникла сложность. Мужчину отправили в психбольницу. Расследование возобновилось в 2021 году, когда Семин вышел из этого состояния. В результате мужчину признали вменяемым.