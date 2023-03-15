ВС России установили контроль над селом под Артемовском

ВС России установили контроль над селом под Артемовском. Об этом в среду, 15 марта, сообщают РИА Новости.

Бойцы ЧВК «Вагнер» установили контроль над селом Зализнянское под Артемовском.

«Штурмовые отряды расширяют окружение Бахмута», — отметил основатель организации Евгений Пригожин.

Также сегодня советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что ВСУ пытаются отступить из Артемовска по проселочным дорогам, теряя технику и неся людские потери из-за весенней распутицы. По его словам, российские военные занимают примерно половину города.