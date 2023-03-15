Во Владимирской области на трассе М-12 разбились два человека

В Петушинском районе Владимирской области 14 марта произошло ДТП, в котором погибли люди. Об этом сообщает « Зебра ».

В 6:50 на 133 километре трассы М-12 автомобиль Mitsubishi Outlander не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. На кадрах видно, что от удара машину сильно помяло.

В результате аварии погибли два человека. 61-летняя пассажирка скончалась на месте, а 62-летний водитель — по дороге в больницу. В машине находилась еще одна женщина в возрасте 78 лет. Ее госпитализировали с травмами.

Обстоятельства произошедшего уточняются.