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В США назвали условие для вмешательства в конфликт на Украине

США рассматривает вариант вмешательства в боевые действия на Украине. Такое предположение озвучил американский расследователь Сеймур Херш, сообщают РИА Новости.

По его словам, подобное развитие событий возможно после появления видимых предпосылок поражения Украины.

«США будут прикрывать себя тем, что НАТО ведет наступательные операции против России, а они ни при чем. Мы действительно хотим ввязываться в драку с этими ребятами? Не думаю», — заявил Херш.

Он отметил, что Вашингтон не готов к вмешательству, поскольку Россия пока не задействовала на Украине главные силы.