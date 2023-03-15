В Санкт-Петербурге школьница умерла на уроке физкультуры

Ребенку стало плохо во время пробежки.

В Санкт-Петербурге школьница умерла во время урока физкультуры. Об этом сообщил портал 78.ru .

Трагедия произошла накануне около 9:30. 14-летней девочке стало плохо во время пробежки. Семикласснице вызвали «скорую», но во время реанимационных действий она умерла.

Издание сообщает, что девочка имела проблемы с сердцем, но от занятий физкультуры ее не освобождали. Труп направили в морг для установления причины смерти. Обстоятельства произошедшего выясняются.