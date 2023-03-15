В Рязанской области полиция взяла под контроль три тысячи участников движения ЧВК «Редан»

В Рязанской области полиция взяла под контроль три тысячи участников движения ЧВК «Редан». Об этом в среду, 15 марта, сообщает издание «Рязанские новости».

На заседании Рязанской областной Думы с отчетом о проделанной работе за 2022 год выступил начальник УМВД региона Владимир Алай. Оy ответил на вопрос о работе полиции с подростковым движением ЧВК «Редан».

Алай ответил, что в регионе на контроле находится три тысячи представителей данного движения, а также примерно 1800 человек «Антиредан».

Также начальник УМВД отмтил, что в регионе было заблокировано 360 сайтов данного движения.