В Рязани за сутки уровень воды в Оке повысился на 22 сантиметра

Данные привело региональное управление МЧС.

В Рязани за сутки уровень воды в Оке повысился на 22 сантиметра. Данные на 15 марта привело региональное управление МЧС.

Уровень воды в реке в черте города составил -4 сантиметра ниже нулевой отметки гидрологического поста.

Уровень воды в Оке в районе села Старая Рязань повысился на 36 сантиметров. Он составил 164 сантиметра выше нулевой отметки гидрологического поста.

В районе Касимова уровень воды в Оке повысился на 13 сантиметров. Он составил 90 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

В реке Мокша в черте Кадома уровень понизился на 12 сантиметров. Показатель составил 213 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

В реке Проня в черте Быково уровень воды понизился на 160 сантиметров и составил 458 сантиметров выше нулевой отметки поста.

В районе села Троица в реке Ранова уровень повысился на 72 сантиметра. Он составил 752 сантиметра выше нулевой отметки. Уровень воды в реке Верда у Скопина понизился на 61 сантиметр и составил 270 сантиметров.

Ведомство контролирует подтопление 14 низководных мостов.