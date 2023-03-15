В Рязани начался суд над мигрантом, из-за которого мотоциклист лишился ноги

10 марта прошло судебное заседание по делу о ДТП, в результате которого мотоциклист лишился ноги. Об этом стало известно в выпуске «ТКР».

ДТП произошло 31 августа 2022 года рядом с правительством Рязанской области. По версии следствия, 45-летний мужчина на «семерке» при повороте налево столкнулся с мотоциклом Honda, под управлением 26-летнего рязанца.

В итоге мотоциклист потерял ногу и остался инвалидом второй группы. Мать пострадавшего рассказала, что ампутация и восстановление ее сына проходило в Москве. Для протезирования ноги ей пришлось взять кредит на сумму 4 млн 170 тысяч рублей.

Женщина отметила, что виновник ДТП за все время перевел в качестве компенсации 20 тысяч рублей. Пока виновник ДТП находится в СИЗО. Ему грозит лишение свободы сроком на год-два в колонии-поселении.

Следующее судебное заседание пройдет 23 марта.