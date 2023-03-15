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В Рязани осудят женщину, предоставившую паспорт для регистрации юридического лица

В Рязани осудят женщину, предоставившую паспорт для регистрации юридического лица. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Расследование установило, что 65-летней пенсионерке предложила предоставить паспорт ее родная дочь. При этом та пояснила, что женщина будет лишь номинальным директором, документы она никакие подписывать не будет, а дела фирмы будут вести другие люди. За предоставление документов рязанка получила две тысячи рублей.

Дело направили мировому судье для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или дохода осужденного в период с семи месяцев до года. Также она подразумевает обязательные работы на срок от 180 до 240 часов или до двух лет исправительных работ.