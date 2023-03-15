Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 15
Чтв, 16
Птн, 17
ЦБ USD 75.19 -0.27 15/03
ЦБ EUR 80.52 -0.09 15/03
Нал. USD 76.01 / 80.3 15/03 12:15
Нал. EUR 80.65 / 82.19 15/03 13:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Как в Рязани зарабатывать от 90 до 200 тысяч рублей
Специалисты IT Академии «ТОП» знают, как найти прибыльн...
Вчера 16:49
1 819
В Пронске бизнесмен и педагог избили подростка за замечание не мочитьс...
13 марта 2023 16:08
34 019
Потоп, пар и коммунальный кошмар. Какие чудеса творят подрядчики во вр...
В 2022 году в Рязанской области подрядчики отремонтиров...
4 марта 12:22
9 948
«ВашаКомната.РФ»: как обставить квартиру мебелью по доступной цене
Несмотря на тотальное увлечение минимализмом и лаконичн...
22 февраля 12:55
14 668
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Кировской области мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки

В Кировской области мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в городе Вятские Поляны. Отмечается, что 47-летний мужчина несколько раз выстрелил из ружья. Людей попросили не выходить на улицу.

Случившееся прокомментировал глава региона Александр Соколов. По его словам, у мужчины имеются два гладкоствольных ружья. «Говорят, 16 лет не пил, развязался. Организм среагировал неадекватно. Других людей в квартире нет. Полиция быстро оцепила прилегающую территорию. Пострадавших нет. СОБР в пути. Переговорил с начальником УМВД, ситуация под контролем», — написал губернатор.