В Кировской области мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки

В Кировской области мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в городе Вятские Поляны. Отмечается, что 47-летний мужчина несколько раз выстрелил из ружья. Людей попросили не выходить на улицу.

Случившееся прокомментировал глава региона Александр Соколов. По его словам, у мужчины имеются два гладкоствольных ружья. «Говорят, 16 лет не пил, развязался. Организм среагировал неадекватно. Других людей в квартире нет. Полиция быстро оцепила прилегающую территорию. Пострадавших нет. СОБР в пути. Переговорил с начальником УМВД, ситуация под контролем», — написал губернатор.