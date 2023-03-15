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В Кабардино-Балкарии погибло два человека в массовом ДТП

В Баксанском районе Кабардино-Балкарии 14 марта произошло ДТП, которое привело к гибели людей. Об этом сообщает республиканское МЧС.

В девять часов вечера на 432 километре трассы ФАД Р-217 столкнулись грузовая «ГАЗель», Honda Accord и Kia Rio. В результате аварии погибли два человека.

На кадрах видно, что от легковых машин практически ничего не осталось — их очень сильно смяло. Чтобы достать тела из авто, пришлось вызывать спасателей.

По каким причинам случилось ДТП — пока неизвестно.