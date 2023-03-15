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В интернет-приемную генерального директора «Рязаньгоргаз» поступило более 100 обращений

Интернет-приемная генерального директора АО «Рязаньгоргаз» начала работать на официальном сайте компании в декабре 2021 года, за это время поступило более 100 обращений от рязанцев. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На первом месте по популярности вопросы технического обслуживания газового оборудования, а также догазификация и газификация. Интернет-сервис позволяет оперативно получать ответы.

Для обращения необходимо зайти на сайт www.gorgaz.ryazan.ru, на странице интернет-приемной выбрать тему интересующего вопроса, заполнить форму с личными данными и контактами для осуществления обратной связи, а также написать сам вопрос, при необходимости прикрепив документы. Все обращения автоматически загружаются в систему электронного документооборота, после чего специалисты готовят ответ и направляют его заявителю.

«Дистанционные сервисы становятся все популярнее среди наших клиентов. Это удобно — не нужно ехать или звонить в компанию, достаточно отправить в свободной форме свой вопрос или заявку, чтобы получить компетентный ответ. Развитие клиентских сервисов и повышение уровня комфорта для потребителей — одно из ключевых направлений нашей работы», — отметил гендиректор АО «Рязаньгоргаз» Владимир Иванов.

Справка:

АО «Рязаньгоргаз» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», осуществляет транспортировку природного газа, техническое обслуживание и эксплуатацию газораспределительных систем, проектирование и строительство объектов газоснабжения, обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в Рязани.