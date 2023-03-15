В интернет-приемную генерального директора «Рязаньгоргаз» поступило более 100 обращений

Интернет-приемная генерального директора АО «Рязаньгоргаз» начала работать на официальном сайте компании в декабре 2021 года, за это время поступило более 100 обращений от рязанцев. Об этом сообщает пресс-служба компании.
На первом месте по популярности вопросы технического обслуживания газового оборудования, а также догазификация и газификация. Интернет-сервис позволяет оперативно получать ответы.
Для обращения необходимо зайти на сайт
«Дистанционные сервисы становятся все популярнее среди наших клиентов. Это удобно — не нужно ехать или звонить в компанию, достаточно отправить в свободной форме свой вопрос или заявку, чтобы получить компетентный ответ. Развитие клиентских сервисов и повышение уровня комфорта для потребителей — одно из ключевых направлений нашей работы», — отметил гендиректор АО «Рязаньгоргаз» Владимир Иванов.
Справка:
АО «Рязаньгоргаз» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», осуществляет транспортировку природного газа, техническое обслуживание и эксплуатацию газораспределительных систем, проектирование и строительство объектов газоснабжения, обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в Рязани.