В Екатеринбурге маленькие дети несколько дней просидели в квартире с мертвыми родителями

В Екатеринбурге маленькие дети несколько дней просидели в квартире с мертвыми родителями. Об этом в среду, 15 марта, пишет «Е1.ru».

Тела обнаружили неравнодушные соседи, когда вскрыли дверь, не дождавшись приезда МЧС.

По их словам семья арендовала квартиру в доме. Несколько дней их не было видно. В квартире плакали дети. Жильцы дома разговаривали с ними через дверь.

В сообщении отметили, что соседи пытались вызвать на место МЧС, но спасатели отказывались ехать без полиции.

Тогда один из жильцов принес к двери соседей инструменты и сам вскрыл дверь. Внутри нашли трупы родителей и обезвоженных детей. Сколько они там пролежали неизвестно.

По словам одного и местных жителей, родственники семьи потеряли с ними связь еще в конце прошлой недели. Связаться с хозяином квартиры им не удалось.

Полиция проводит проверку.