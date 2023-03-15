В Башкирии мужчина до смерти забил кочергой своего гостя

В Башкирии мужчина до смерти забил кочергой своего гостя. Об этом в среду. 15 марта, пишет «Электрогазета.рф».

Инцидент произошел в сентябре 2022 года. Хозяин дома и его гость распивали алкоголь. Позже мужчины поссорились, завязалась драка. В ходе которой подозреваемый нанес знакомому не менее 10 ударов металлической кочергой по голове и лицу.

От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления. Хозяин дома вынес его тело на веранду, где оно пролежало несколько дней.

Труп обнаружили родственники погибшего.

Свою вину злоумышленник не признал. Его приговорили к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за умышленное убийство.