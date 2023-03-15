Туристы пожаловались депутатам на отсутствие туалетов в Солотче

В среду, 15 марта, на комитете по социальным вопросам в гордуме депутаты обсудили вопрос наличия общественных туалетов в Солотче.

Депутат Роза Ризатдинова уточнила, планируется ли установка общественных туалетов в районе Солотчинского монастыря. Она рассказала, что к ней недавно обратились туристы из другого города, которые приехали в Солотчу и не обнаружили там туалетов.

Начальник управления культуры Ольга Голева ответила, что вопросом создания туалетов занимается министерство экономического развития Рязанской области в рамках воплощения туристического кластера «Паустовский».