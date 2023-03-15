Прилепин не рассматривает возможность ухода в Совет Федерации

Писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин не рассматривает возможность ухода в Совет Федерации. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в его окружении.

О том, что Прилепин может стать сенатором от Рязанской области, писал в среду, 15 марта, ряд СМИ.

Отмечается, что после окончания контракта с Росгвардией писатель планирует вернуться к политической деятельности. При этом, по словам собеседника, речь идет о «значительно более активных и действенных позициях».

Напомним, о том, что Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону СВО, стало известно в январе.