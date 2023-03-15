Под Севастополем на пляже обнаружили тело мужчины без головы и конечностей

Под Севастополем на пляже обнаружили тело мужчины без головы и конечностей. Об этом в среду, 15 марта, пишет Telegram-канал «Mash на волне».

Труп нашел местный житель. Он гулял с собакой на побережье. Овчарка заметила что-то у вышки спасателей, побежал туда и сел рядом.

Когда хозяин подошел ближе, он увидел, что пес сидит около туловища мужчины. После этого россиянин позвонил в полицию.

Правоохранители считают, что тело могло прибить к берегу во время шторма. Устанавливается личность погибшего.