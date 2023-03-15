Мишустин рассказал о создании фонда для поддержки участников спецоперации

Как передает ТАСС, премьер-министр отдельно остановился на задачах фонда.

Фонд поддержки участников спецоперации формируется полным ходом. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ. Как передает ТАСС, премьер-министр отдельно остановился на задачах фонда.

«Самая главная функция этого фонда — оказание очень тонкой, специализированной помощи для тех, кто, собственно говоря, участвовал в специальной военной операции. Это психологическая помощь, уход на дому, это вопросы, связанные с реабилитацией. И многие-многие другие», — цитирует агентство Мишустина.

Напомним, государственный фонд для помощи семьям участников СВО поручил создать Владимир Путин.