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Мишустин рассказал о создании фонда для поддержки участников спецоперации
Как передает ТАСС, премьер-министр отдельно остановился на задачах фонда.

Фонд поддержки участников спецоперации формируется полным ходом. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ. Как передает ТАСС, премьер-министр отдельно остановился на задачах фонда.

«Самая главная функция этого фонда — оказание очень тонкой, специализированной помощи для тех, кто, собственно говоря, участвовал в специальной военной операции. Это психологическая помощь, уход на дому, это вопросы, связанные с реабилитацией. И многие-многие другие», — цитирует агентство Мишустина.

Напомним, государственный фонд для помощи семьям участников СВО поручил создать Владимир Путин.