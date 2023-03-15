Минпромторг направил Минобороны список сотрудников ОПК для отсрочки от весеннего призыва

Министерство промышленности и торговли России направило в Минобороны списки востребованных сотрудников оборонно-промышленного комплекса для предоставления отсрочки от весеннего призыва в 2023 году. Об этом со ссылкой на ведомство сообщило издание « МК ».

Отмечается, что указанные в списке работники организаций ОПК задействованы в выполнении заданий гособоронзаказа. В министерстве подчеркнули, что в данный момент перечень отрабатывается.

В скором времени межведомственная комиссия по брони оптимизирует подход к созданию списка категорий работников, которым могут дать отсрочку от призыва по мобилизации, учитывая интересы Минобороны и ОПК. Мера призвана упростить процедуру бронирования и сохранения высоковостребованных профессий, отметили в министерстве.

Помимо этого, Минпромторг прорабатывает направление организации и оптимизации предоставления отсрочки сотрудникам предприятий ОПК.