Минобороны сообщило об уничтожении более 500 украинских военных за сутки

Минобороны сообщило об уничтожении более 500 украинских военных за сутки. Данные привел представитель ведомства Игорь Конашенков на брифинге в среду, 15 марта.

По его словам, на Купянском направлении уничтожены до 70 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском — до 235, на Донецком направлении — до 160, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях — до 75-ти, на Херсонском направлении — более 35-ти.

Также Конашенков отметил, что в Запорожской области ВКС России сбили вертолет Ми-8 ВС Украины. Помимо этого, перехвачены 15 снарядов «HIMARS», «Ураган» и «Ольха», уничтожены 7 украинских БПЛА.