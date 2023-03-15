МЧС предупредило об учениях в Рязанской области

МЧС предупредило об учениях в Рязанской области. Соответствующее сообщение опубликовали на сайте министерства.

Масштабные учения начнутся в среду, 15 марта, в 9:00. МЧС намерены применить практические навыки по ликвидации условной ЧС. Планируется отработать вопрос сбора и выезда аэромобильной группировки ГУ и подвижного пункта управления.

«Учение проводятся с целью, проверки надежности систем управления, связи и оповещения, а также достижения слаженности в работе при функционировании системы РСЧС», — говорится в сообщении.