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LADA объявила о старте собственной программы утилизации
Как сообщил официальный дилер LADA — автосалон «Кармен», условия программы действуют при сдаче автомобиля, выходящего из эксплуатации, в зачет стоимости нового автомобиля семейства LADA Granta. При этом выгода при покупке новой LADA Granta 2023 года выпуска составляет 70 тысяч рублей, при покупке LADA Granta 2022 года — 80 тысяч рублей.

LADA объявила о старте собственной программы утилизации. Как сообщил официальный дилер LADA — автосалон «Кармен», условия программы действуют при сдаче автомобиля, выходящего из эксплуатации, в зачет стоимости нового автомобиля семейства LADA Granta.

При этом выгода при покупке новой LADA Granta 2023 года выпуска составляет 70 тысяч рублей, при покупке LADA Granta 2022 года — 80 тысяч рублей.

Одним из условий программы утилизации LADA является то, что сдаваемый дилеру автомобиль должен быть не младше 8 лет и находиться в собственности не менее года. При этом у автомобиля должны присутствовать основные конструктивные элементы, обеспечивающие передвижение (кузов, двигатель, колеса, органы управления и др.). Сданный автомобиль будет отправляться на утилизацию в уполномоченные организации.

Также для покупателей LADA Granta продолжают действовать выгодные условия по Trade-in и фирменной программе LADA FINANCE. Обменивая свой подержанный автомобиль на новую LADA Granta по схеме Trade-in, покупатель получает выгоду в размере 40 тысяч рублей (для LADA Granta 2023 года выпуска) или 50 тысяч рублей (для LADA Granta 2022 года выпуска). Аналогичная выгода предусмотрена и при покупке по программе LADA FINANCE.

Скидки по программам утилизации Trade-in и LADA FINANCE не суммируются.

Все программы действуют до 31 марта 2023 года.

Подробности специального предложения можно узнать у официального дилера LADA в Рязани (автосалон «Кармен») на Куйбышевском ш., стр. 40 г. Телефон: +7 (4912) 95-55-44.