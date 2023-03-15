Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 16
Птн, 17
Сбт, 18
ЦБ USD 75.75 0.56 16/03
ЦБ EUR 80.88 0.36 16/03
Нал. USD 76.01 / 77.4 15/03 15:26
Нал. EUR 76.01 / 77.4 15/03 15:26
Новости
Итоги года New
Публикации
Как в Рязани зарабатывать от 90 до 200 тысяч рублей
Специалисты IT Академии «ТОП» знают, как найти прибыльн...
14 марта 2023 16:49
2 382
В Пронске бизнесмен и педагог избили подростка за замечание не мочитьс...
13 марта 16:08
36 805
Потоп, пар и коммунальный кошмар. Какие чудеса творят подрядчики во вр...
В 2022 году в Рязанской области подрядчики отремонтиров...
4 марта 12:22
10 240
«ВашаКомната.РФ»: как обставить квартиру мебелью по доступной цене
Несмотря на тотальное увлечение минимализмом и лаконичн...
22 февраля 12:55
14 929
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Глава рязанского Минобра рассказала, почему молодые педагоги уходят из школ

В среду, 15 марта, министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина рассказала о реакции родителей на замечания учителей в адрес учеников. Об этом пишет «Вид Сбоку».

Чиновница отвечала на вопрос депутата облдумы Андрея Глазунова, который спросил про работу с родителями по поводу курения вейпов несовершеннолетними.

Как рассказала Ольга Щетинкина, позиция родителей на замечания педагогов «очень агрессивная». По словам главы регионального Минобра, одна из основных причин ухода молодых педагогов из школ — «прессинг со стороны родителей».

«Причем иногда саму проблему родители могут вывернуть и представить в другом качестве, то есть, что вот лишние придирки к ребенку, в том числе и по данному направлению», — сказала министр образования. Она предложила законодательно закрепить «статус защиты педагогического работника». Предложение министра депутаты проигнорировали.