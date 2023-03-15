Глава рязанского Минобра рассказала, почему молодые педагоги уходят из школ

В среду, 15 марта, министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина рассказала о реакции родителей на замечания учителей в адрес учеников. Об этом пишет «Вид Сбоку».

Чиновница отвечала на вопрос депутата облдумы Андрея Глазунова, который спросил про работу с родителями по поводу курения вейпов несовершеннолетними.

Как рассказала Ольга Щетинкина, позиция родителей на замечания педагогов «очень агрессивная». По словам главы регионального Минобра, одна из основных причин ухода молодых педагогов из школ — «прессинг со стороны родителей».

«Причем иногда саму проблему родители могут вывернуть и представить в другом качестве, то есть, что вот лишние придирки к ребенку, в том числе и по данному направлению», — сказала министр образования. Она предложила законодательно закрепить «статус защиты педагогического работника». Предложение министра депутаты проигнорировали.